Куадрадо: «Мы сделаем все возможное, чтобы победить «Баварию»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо доволен победой своей команды в матче 29-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:0). По словам хавбека, теперь все его мысли посвящены матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы играли с достойным соперником. Сейчас самое главное — победа и то, что нам удалось увеличить отрыв от конкурентов. В концовке матча нам было тяжело, у «Сассуоло» сильная атака, но мы были надежны в обороне.

Для Буффона сейчас важен любой матч, мы можем помочь ему установить рекорд Серии А. Я рад за Джиджи, его игра позволяет нам добиваться таких результатов. Впереди у нас важнейшая игра с «Баварией». Победа над «Сассуоло» укрепит нашу веру в себя. Мы сделаем все возможное, чтобы победить мюнхенцев», — отметил Куадрадо.