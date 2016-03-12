Аллегри: «Было бы здорово, если бы игра с «Торино» прервалась на аплодисменты Буффону»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча 29-го тура Серии А против «Сассуоло» (1:0).

«Мы хорошо начали игру, но «Сассуоло» показал красивый футбол и действительно имел моменты. Мы по-настоящему хотели победить, и когда нам не удавалось использовать шансы, чтобы забить второй гол, появились небольшие проблемы и страх упустить победу», – сказал Аллегри.

Также наставник прокомментировал достижение вратаря Джанлуиджи Буффона, который в матче 30-го тура против «Торино» может стать обладателем рекорда по числу минут без пропущенных голов в Серии А.

«Я думаю, Джиджи заслужил этот рекорд. Конечно, ему нужно продержаться еще четыре минуты в дерби. Было бы здорово, если бы игра прервалась на аплодисменты, но это дерби и в первую очередь мы должны играть».

Кроме того, Аллегри рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Тяжело будет прессинговать «Баварию» на протяжении 90 минут, так что нужно будет защищаться и бить в их слабые места. Мы видели, как «Боруссия» из Дортмунда в течение часа превосходно играла с «Баварией», а потом мюнхенцы пригвоздили их».