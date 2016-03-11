Митрофанов: «Зениту» уже поступает огромное количество предложений от представителей тренеров»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о ситуации с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем. Напомним, ранее португалец сказал, что покинет «Зенит» после этого сезона.

«В начале сезона Виллаш-Боаш заявил, что не намерен продлевать соглашение, срок которого истекает уже этим летом. Но он говорил это в тот момент, когда произошли резкие изменения правил проведения соревнований, на которые он отреагировал эмоционально.

Виллаш-Боаш не ведет себя как человек, который мыслями уже покинул команду, он продолжает работать, не снижая планку. Да, с этим тренером порой нелегко работать, но он и не должен всем нравиться, всегда быть в хорошем настроении и всем улыбаться.

Безусловно, тот результат, который команда показывает в чемпионате нынешнего сезона, не устраивает никого. Задача выиграть золото не снимается. Как только мы с Виллаш-Боашем поймем, хотим ли продолжать сотрудничество или нет – будем двигаться дальше в том или ином направлении. Мы понимаем, тренер с какими качествами нам нужен.

Клубу уже поступает огромное количество предложений от представителей тренеров. Однако в прессе это зачастую преподносится так, будто «Зенит» сам проявляет инициативу и ведет переговоры. Мы этого не делали», – сказал Митрофанов.