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    Андреев: «Кто бы ни приехал, легко не будет»

    Бывший наставник «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от домашнего матча южан в рамках 20-го тура РФПЛ с ЦСКА.

    «Фаворит матча «Ростов» — ЦСКА? А кого можно назвать, если встреча пройдет в Ростове-на-Дону? Кто бы ни приехал, легко здесь не будет. Дончане идут на втором месте. Точнее, уже практически его заняли. Не рано ли отдавать им серебро? Я выражаю свое мнение. Отрыв от «Зенита» и «Краснодара» – 6 очков. Такой задел не отыгрывается. «Локомотив»? Да бросьте! Я его даже не рассматриваю. С такой игрой сложно на что-то претендовать. За «Ростовом» гонятся «Зенит» и «Краснодар». Но достать нереально», - сказал Андреев.

    Игра «Ростова» и ЦСКА состоится 12 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2016 08:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +483

      headdevil 11 марта 2016, 13:47

      Может случиться все что угодно.

      0
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      Рейтинг: +20

      photo21 11 марта 2016, 12:29

      ДАВНО жду когда первые два место займут краснодар и цска. А зенит останется на добавку эмоциий после дерби. А то нынче спартак безвольный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      famylka1 11 марта 2016, 11:04

      ахахха самоуверенно, но красавчик все верно
      про локо в точку сказанул)

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2016, 11:04

      Что то занесло дедушку, занесло, не говори гоп пока не перепрыгнул.
      Еще 11 туров, о каких неотыгрываемых шести очках разговор?

      0
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 11 марта 2016, 10:48

      Думаю, что Ростов займет 3-е место, уступая Зениту и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 марта 2016, 10:19

      Будем надеяться , что Сергей Васильевич прав.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 марта 2016, 09:55

      Респект

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 09:52

      Ладно.

      -2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 марта 2016, 09:51

      Его мнение?6 очков даа не отыгрывается никогда не видел чтоб отыгрывали 6 очков!!!

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