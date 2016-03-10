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    Бышовец: «Свинья грязь везде найдет»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своем опыте за рубежом, а раскрыл секрет того, почему он не задействован ни в одной футбольной структуре.

    — У Виктора Понедельника есть куча диких историй из Африки и Азии. Вы с экзотикой сталкивались?

    — Со сборной я объездил очень много стран Северной Америки, Африки. Видел раскопки Карфагена, Гарлем. Это то, что впечатляло и внутренне обогащало. Потрясающая нищета в Южной Америке. Ты идешь по улице, а отец предлагает девочку за синко долларос, то есть за пять долларов. Трудно было пройти мимо детей, которые выпрашивали деньги. Потом становилось стыдно за съеденный обед. Но были вещи, которые и удивляли. В Мексике восхитили пирамиды. Во время чемпионата мира-1970 поразил Сикейрос. Мы ведь жили в Мехико недалеко от его мастерской, и я ходил туда.

    Думаю, и сегодня для игроков, которые выезжают за рубеж, есть много интересных вещей. Это и искусство, и фольклор, и национальные достижения. Это то, что помогает развитию и обогащению внутреннего мира. С большим сожалением порой читаю воспоминания коллег по сборной и клубу. Когда вижу их оценку достижений и их отношение к своим одноклубникам, меня берет оторопь.

    — Почему?

    — Складывается впечатление, что мы жили в разное время. Столько грязи, негатива, вранья. Я вспоминаю того же Чарльтона или Беккенбауэра, который приехал в тот момент, когда у Яшина были проблемы с протезом, и очень сильно помог. И вот сравнивая это с тем, что говорят некоторые бывшие партнеры… Конечно, свинья грязь везде найдет. Не без этого. Но ведь смысл человеческой жизни — в других вещах. И здесь мы переходим к главному вопросу.

    — К какому?

    — К педагогике. Конечно, на первом месте – семья и родители, но существует и спорт. То, что позволяет воспитать отношение друг к другу, воспитать волю. Но с другой стороны, есть и другая вещь. Надо уметь переходить из одного состояния в другое, из яслей в садик. То есть ты должен соответствовать своему уровню. И на всех этих уровнях есть главное качество, которое присуще только победителям. Это умение благоприобретать: из увиденного, услышанного и сделанного собрать лучшее. Обогатить себя этим примером. Поэтому мне очень жалко несостоявшихся бывших игроков, у которых могли быть хорошие успехи, победы, счастье, но в итоге ничего этого нет.

    — По какой причине?

    — У меня есть книга «Не упасть за финишем». Что значит это название? Что, играя, ты должен понимать: впереди есть новая жизнь. И ты, уже добившийся успехов в футболе, должен прийти в нее в новом качестве. А для этого нужно, чтобы у тебя были учителя и люди, у которых ты мог бы учиться. Здесь нельзя не вспомнить тех, кто сохранил твою индивидуальность. Открыл смысл жизни и смысл игры. И в этом большая трагедия сегодняшнего дня, что таких людей мало используют. В федерации мало профессионалов, в РФПЛ много любителей. А тех, кому опыт, умения и навыки позволяют находить верные решения, никак не задействуют.

    — Почему вы не предложите свои услуги? Все-таки аналогов тому, кто играл на чемпионате мира и Европы, а потом выигрывал Олимпиаду и выходил со сборной на Евро, у нас больше нет.

    — Действительно, при мне команда не проигрывала чемпионам мира и Европы, впервые обыграла Бразилию в официальной встрече. Если учитывать Корею, то в 100 матчах у меня не наберется больше 10–11 поражений. Но я не хочу хвалиться, и речь не о том, чего я достиг. Просто от совета до навета один шаг. И я считаю, что не вправе предлагать свои услуги. Лишь констатирую факт: мы много говорим про 2018 год, а я смотрю: кто в техническом комитете? Кто руководит сборной? Где инфраструктура? В течение 5–6 лет я говорил о том, что нужен лимит. И замечательно, что он в таком виде появился. Но никто ведь не знает, что, возглавив сборную СССР перед матчем с Италией, бронзовым призером чемпионата мира, я столкнулся с коллапсом, когда все футболисты пытались уехать за рубеж. Тогда начали работать агенты, тренеры продвигали своих игроков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    10.03.2016 11:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 марта 2016, 16:13

      Бышовец по большому счету ничего не добился в своей тренерской карьере, он больше говорит, чем делает. И лимит это полная х..ня.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2016, 12:19

      а я считаю что типичный балабол его время ушло футбол другой игроки другие и если его сейчас поставить ну скажем если это возможно предствить то он переругается со всеми игроками так как они все сейчас звезды (они себя таковыми считают)хотя ими не являются и у всех характер типа Широкова или Денисова раньше игроки подчинялись беспрекословно а сейчас чуть что да пошел ты тренер на х... или молча сольют

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Garrincha58 10 марта 2016, 14:02

      Это вот точно, с каждым как с принцессой(((
      Разбаловали их, ой как разбаловали.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 10 марта 2016, 17:54

      Так это и есть тренерский авторитет,что бы не посылали

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      Рейтинг: +838

      sined1951 > Garrincha58 10 марта 2016, 18:54

      Это был великий игрок и чуть похуже тренер. Ну а насчет того, что раньше игроки беспрекословно подчинялись тренеру, то это миф. Также и выпивали, нарушали режим, и ругались с тренерами. В человеческой среде это будет всегда.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 марта 2016, 12:07

      Уважаю как игрока и тренера. Очень жаль что был мало востребован как тренер.. Искали и сейчас ищут варягов -своих не уважают и не ценят.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 12:06

      Чудестно.

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