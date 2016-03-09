Мостовой: «Спартак» проиграл дерби вчистую и при полном отсутствии даже намека на игру»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил поддержку главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву.

«Все мы прекрасно понимаем – когда человек приходит тренером в «Спартак», все в конечном итоге зависит от одного самого важного фактора. И имя ему – результат. Да, уровень давления на Аленичева и уровень его ответственности за происходящее сейчас просто запределен. С другой стороны, он ведь прекрасно понимал, на что шел. Как, впрочем, и все те, кто был до него. Тренерская чехарда в «Спартаке» – явление слишком привычное, чтобы еще раз это обсуждать. А значит, мы должны вернуться к истокам и вспомнить, какая задача стояла перед «Спартаком» на сезон.

Попадание в четверку? Это задача, на мой взгляд, скажем так, официально задекларированная для прессы и общественности. Кто персонально эту задачу ставил? Думаю, мы вряд ли узнаем… В любом случае, это жизнь тренера, в которой все определяет результат – и относиться к этому нужно как к данности. Думаю, не стоит посыпать голову пеплом.

Да, дерби проиграно вчистую и при полном отсутствии даже намека на игру, но уже в субботу «Спартаку» предстоит новая схватка – с «Амкаром» – и думать красно-белым нужно сейчас только о ней. Встряхнет ли Аленичева это поражение или же, напротив, нагнетание атмосферы пригвоздит его? Я не стал бы так уж персонализировать его персону во всей этой шумихе по одной-единственной причине – на поле играет не главный тренер, а команда. И спросить с нее сейчас, как мне кажется, самое время», - сказал Мостовой.

Напомним, что «Спартак» уступил ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 0:1.