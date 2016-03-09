Зидан: «Дырки в гетрах - личное дело Бэйла»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тот факт, что полузащитник его команды Гарет Бэйл специально делает дырки в гетрах.

«Бэйл готов играть и это самое главное. А дырки в гетрах - его личное дело», - сказал Зидан.

По некоторым данным, футболист таким образом страхуется от травм. Бэйл считает, что дырки в гетрах помогают ему снизить нагрузку на мышцы, которые он регулярно травмирует. Впрочем, врачи считают, что это действие даст футболисту лишь психологический эффект.