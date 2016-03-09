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    Юран: «Халка нужно было продавать»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не считает, что руководство «Зенита» поступило правильно, не продав Халка китайскому клубу.

    «Сколько я играл в Европе, никогда не видел, чтобы так, как в «Зените», на одном игроке была завязана вся игра команды. В этом есть свои плюсы, но в большинстве случаев это бомба замедленного действия. В случае с Халком, думаю, если игрок был настроен на уход, нужно его отпускать. В Китае, видно, предлагали финансы на уровень выше, чем в России. Решение не отпустить Халка – большая ошибка руководства «Зенита». Конечно, бразилец будет стараться, но есть вероятность, что психологический настрой у него не на должном уровне», — сказал он.

    Напомним, что за бразильца китайцы предлагали около 30 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.03.2016 12:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 марта 2016, 13:46

      С Андре уйдет вместе,как и витсель

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 марта 2016, 13:07

      За 60 лямов в китай без б а лучше 100 лямов и норм

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 13:00

      Хульку 30 лет.
      Надо было сразу продавать его в Китай.
      Теперь ценник на него будет падать.

      -2
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