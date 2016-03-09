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    Бибрас Натхо: «Я готов уйти летом»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо готов рассмотреть вариант со сменой клуба. На такой шаг футболист пойдет в том случае, если не будет получать достаточно игровой практики.

    «Я не могу распространяться о своих проблемах, но они существуют, и их немало. Те, кто знают меня, понимают, что смысл моей жизни – футбол. Это моя любовь. Мне очень сложно не играть. Я надеюсь, что нынешние проблемы решаемы. Но если разобраться с ними не удастся, очень высока вероятность того, что я попытаюсь найти себе другой клуб ближайшим летом, несмотря на то что мой контракт рассчитан еще на два года.

    В футболе всякое бывает. К сожалению, сейчас я играю гораздо меньше. Или вообще не играю. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему. На данный момент, когда трансферное окно закрыто, разумеется, я хочу завершить сезон наилучшим образом и дать своей команде максимум. А уж затем буду думать, что делать дальше», — сказал израильтянин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2016 12:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      c0ff33 9 марта 2016, 15:25

      К Бердыеву на реанимацию ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 марта 2016, 13:24

      играл бы норм, не вякал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 марта 2016, 12:54

      Домой пора домой

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 9 марта 2016, 12:46

      если бы ты играл так же,как первые 10 матчей в ЦСКА, то вопросов к тебе и не было бы. По факту,очень сдулся Бибрас.

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 марта 2016, 12:27

      Широков вытеснил его из состава, это факт

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Ubuntu 9 марта 2016, 12:50

      да и без Широкова у Натхо что то не то с игрой последние года полтора....

      8
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