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    Мартино не вызвал Гарая и Тевеса в сборную Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино определился с составом команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными со сборными Чили (25 марта) и Боливии (30 марта), сообщается официальный сайт ассоциации футбола Аргентины.

    Стоит отметить, что Херардо не вызвал в команду оказалось защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая и нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

    Полностью список игроков выглядит так:

    вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»);

    защитники: Хавьер Пинола («Росарио Сентраль»), Факундо Ронкалья («Фиорентина»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Рамиро Мори («Эвертон»), Габриэль Меркадо, Лионель Вангиони (оба – «Ривер Плейт»), Николас Отаменди, Мартин Демикелис, Пабло Сабалета (все – «Манчестер Сити»);

    полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Лукас Билья («Лацио»), Энцо Перес («Валенсия»), Николас Гайтан («Бенфика»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»), Матиас Краневиттер, Аугусто Фернандес (оба – «Атлетико»), Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе (оба – «ПСЖ»);

    нападающие: Эсекьель Лавесси («Хэбей Чайна Форчун»), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Гонсало Игуаин («Наполи»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2016 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2016, 09:32

      Нападение у них, конечно, звери..

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 марта 2016, 20:01

      Гарай был ОСНОВНЫМ!!! на ЧМ, это что санкции?

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 марта 2016, 19:55

      Тевес - черт конченый! Таких мразей в сборную не вызывают!

      -2
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