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    Михайлович: «У меня действующий контракт с «Миланом»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович заявил, что он не собирается покидать клуб по окончании сезона.

    «Я не буду говорить, кто вчера сказал о моем уходе из клуба, но уточню, что точно не говорил никому что-то подобное. У меня действующий контракт с «Миланом» и сейчас я намерен заложить основу для будущих побед. Понятно, что слухи о моей отставке вновь появились после поражения от «Сассуоло», но они ничем не обоснованы. Я хочу и дальше работать в «Милане», - сказал Михайлович.

    Ранее сообщалось, что Михайлович принял решение покинуть «Милан» из-за регулярного вмешательства в работу владельца клуба Сильвио Берлускони.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2016 16:53
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