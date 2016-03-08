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    Булавин: «Халк пока сам на себя не похож»

    Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин недоволен игрой форварда команды Халка в первых матчах сезона с «Бенфикой» (0:1) и «Краснодаром» (0:0).

    «Халк пока сам на себя не похож. Мы знаем его возможности, он игрок высокого класса. Но, видимо, ещe что-то недобрал в процессе подготовки, не всe пока получается и физически готов не полностью. Поэтому и часто спорит с судьями - якобы его атакуют с фолами. Но это же футбол! Защитник будет играть как можно жестче. Бразилец чувствует, что не в силах показать то, что хотелось бы, вот и начинает пререкания с судьями. За это в субботу и получил «горчичник». Но грубая игра всегда часть футбола, на это обижаться нет смысла.

    Не объясняется ли его невыразительная игра с сумасшедшим по сумме предложением китайского клуба? Нет, я совершенно не связываю эти вещи. Халк - умный, понимающий игрок. Прекрасно осознает, в какую команду мог пойти в Китае и что в итоге мог там показать. Может быть, деньги для него и не всe, главное ведь - игра. Сейчас он выступает в хорошем клубе, который играет в Лиге чемпионов, бразилец на виду у всех, не зря же он получил приглашение в национальную сборную на ближайшие игры. Естественно, больше шансов показать себя не в китайском чемпионате, а в европейском. Так что вряд ли плохая игра Халка в последних матчах объясняется тем, что руководство «Зенита» не отпустило его в Китай. Бразильцу просто нужно время: вспомните, в начале прошлого года он тоже выглядел далеко не так убедительно, как в его концовке», - сказал Булавин.

    Напомним, что этой зимой один из китайских клубов предлагал 29-летнему Халку пятилетний контракт на сумму в 100 миллионов евро.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.03.2016 14:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 8 марта 2016, 17:20

      халк уж бабла насшибал и думает свалить с россии

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 8 марта 2016, 16:00

      А сколько можно на себе всё тащить?Ещё и виноват оказался,а как же Дзюба,Кокорин,жирков с такими зарплатами...?

      0
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > gennadiy 8 марта 2016, 17:20

      в том то и дело что никак

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 марта 2016, 15:25

      Халк всё больше на Буратину Карловича похож становится.

      -1
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