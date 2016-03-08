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    Газзаев: «Халк? «Зенит» и без него хорошо укомплектован»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о роли нападающего Халка в «Зените». Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел в составе сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей и забил восемь голов.

    «От Халка, конечно, многое в игре «Зенита» зависит, он свой уровень держит. Но в команде есть 10 других футболистов, не может все зависеть от одного. Почему-то все сразу обращают внимание на Халка, но команда и без него хорошо укомплектована, а бразилец должен своим индивидуальным мастерством дополнять командные действия – все это и выливается в результат», – отметил Газзаев.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.03.2016 07:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      GOOOI 8 марта 2016, 10:55

      Зениту надо менять стиль игры,нужна командная игра .Халка надо продавать,сколько он допускает потерь со своими финтами.В ЛЧ у него не пролезет,это не ч.России.Вот пример 2008г. Была команда и не было всяких Халков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 08:55

      Не отпустили толстого в Китай, вот он и забил на футбол

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 08:29

      Ну... Наверное.
      -
      Ох, Газзаев бы хотел Зенитом порулить!

      3
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      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 13:13

      Газзаев и Зенит несовместимы. Первый привык к жесткому управлению, а зенитовцы хотят ласкового тренера)

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