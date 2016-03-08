Гончаренко: «Во время матча казалось, что ЦСКА играл с запасом и мог прибавить»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» прокомментировал исход данного противостояния. Напомним, красно-синие одержали победу со счетом 1:0 и упрочили лидерство в чемпионате России.

– Леонид Слуцкий после матча сказал, что эмоциональная составляющая – самая главная. Вы как пережили это дерби? Насколько для вас это важный момент в жизни?

– Эмоции – это уже скорее после игры. До матча все-таки класс и уверенность команды играли свою роль, подготовка прошла спокойно. Что касается матча, то на стадионе был совершенно потрясающий антураж, мы победили, сохранили три очка отрыва от «Ростова». Главное, что по качеству сыграли уверенно, мало что позволили создать у своих ворот. Со всех сторон получилось положительно.

– По игре складывалось ощущение, что ЦСКА просто класснее «Спартака». Вы разделяете позицию, что армейцы играли с запасом?

– Да, конечно. На протяжении всей встречи не покидало чувство, что мы можем прибавить. При этом поле все-таки было тяжелым, к концу мы уже набегались. Второй гол, конечно, напряжение бы снял. Но это «Спартак», исход таких матчей сложно предсказать, так что хорошо, что мы победили.