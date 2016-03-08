Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «Во время матча казалось, что ЦСКА играл с запасом и мог прибавить»

Гончаренко: «Во время матча казалось, что ЦСКА играл с запасом и мог прибавить»

8 марта 2016, 06:32
1

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» прокомментировал исход данного противостояния. Напомним, красно-синие одержали победу со счетом 1:0 и упрочили лидерство в чемпионате России.

– Леонид Слуцкий после матча сказал, что эмоциональная составляющая – самая главная. Вы как пережили это дерби? Насколько для вас это важный момент в жизни?

– Эмоции – это уже скорее после игры. До матча все-таки класс и уверенность команды играли свою роль, подготовка прошла спокойно. Что касается матча, то на стадионе был совершенно потрясающий антураж, мы победили, сохранили три очка отрыва от «Ростова». Главное, что по качеству сыграли уверенно, мало что позволили создать у своих ворот. Со всех сторон получилось положительно.

– По игре складывалось ощущение, что ЦСКА просто класснее «Спартака». Вы разделяете позицию, что армейцы играли с запасом?

– Да, конечно. На протяжении всей встречи не покидало чувство, что мы можем прибавить. При этом поле все-таки было тяжелым, к концу мы уже набегались. Второй гол, конечно, напряжение бы снял. Но это «Спартак», исход таких матчей сложно предсказать, так что хорошо, что мы победили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1457437650
Креститься надо-когда кажется.
Ответить
Главные новости
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
3
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
86
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
6
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
9
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
11
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
6
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
9
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
142
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
2
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+