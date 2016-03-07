Сарри может уйти из «Наполи» по завершении сезона

Агент наставника «Наполи» Маурицио Сарри заявил, что специалист пока не задумывается о продлении истекающего этим летом контракта, и вполне может сменить клуб по окончании сезона.

«Контракт Сарри завершится этим летом, и я не могу сказать, что он останется в «Наполи» на следующий сезон. В данный момент мы не ставим в приоритет разговор о новом соглашении. Маурицио не ждет предложения о новом контракта, об этом мы подумаем по завершении сезона. К этому вопросу нужно подходить очень обдуманно», – сказал Алессандро Пеллегрини.