Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Халк сейчас не тот, что раньше, видно, что он чем-то недоволен»

    По мнению комментатора Геннадия Орлова, форвард «Зенита» Халк невнятно начал весеннюю часть сезона. Также он отметил, что после возобновления чемпионата на лице бразильца постоянно присутствуют признаки недовольства.

    «Халк сейчас не тот, что раньше. Конечно, когда он играет хорошо – комментаторы будут его хвалить, это относится к любому другому футболисту. Но если игрок выступает плохо – так и нужно это говорить.

    Видно, что Халк чем-то недоволен, он стал менее улыбчив, совсем не тот в сравнении с первой частью сезона. Выяснилось, что он и Витсель не были готовы к игре с «Краснодаром» – посмотрите, сколько они допустили ошибок. Команда подошла к минувшей встрече не с нужной мотивацией. «Бенфика»? Практика показывает, что на матчи Лиги чемпионов игроки «Зенита» настраиваются по-другому», – сказал Орлов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2016 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 8 марта 2016, 07:39

      Зажрался!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 8 марта 2016, 00:30

      факиновый бомбардир опять глючит, и комменты ставит как ему заблагорассудится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > alp 8 марта 2016, 00:31

      как будто устал отбиваться от комментариев подписчиков.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 8 марта 2016, 00:29

      будь снисходительнее к старику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 8 марта 2016, 00:28

      Геннадию пора на давно заслуженный отдых.... еще задолго до "кулагина" пора было заканчивать со спортивным комментаторством. сейчас уподобился рейнгольдам, бубновым и ловчевым...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 марта 2016, 00:02

      Орлов недавно сам заявлял,что Халку кое что сделали,и он тепрь довольный,теперь обратое,мало сделали что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 марта 2016, 23:25

      Деееенюшка ушлааа,а вы думали он полюбил нашу великую родину и щедрую ,загадочную русскую душу? ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 7 марта 2016, 23:22

      Орлов бесит меня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 7 марта 2016, 22:35

      Да?А по-моему он всё тот же - единалит,тормозит,истерит,пада
      ет,мажет.Он всегда такой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат > ZENIT GOAL 7 марта 2016, 23:07

      Хотя вы верно подметили, что его обычные недостатки обострились, он не всегда был такой. В этом сезоне он был лучшим по голевым передачам. Он был в числе первых трех бомбардиров РФПЛ трех предыдущих сезонов. А сейчас это футбольный Ковальчук, которого стоило бы отправить в Зенит-2, и если попробует взбрыкнуть - наложить штраф в размере годовой зарплаты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Вомбат 7 марта 2016, 23:48

      Большинство голевых передач у него в этом сезоне - попадания в голову Дзюбе,а голы у него в основном с пенальти и после дальних ударов(как я уже много раз говорил,его единственное преимущество - физика,и мощный удар,как следствие).Можно сказать,что осенний отрезок Халку хорошо удался,особенно если смотреть только на одну статистику,но это только одна осень за 3.5 года.И это если учесть,что команду тупо под него заточили,как Реал под Криштиану.Эдакий инструмент для набивания статистики одного игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 7 марта 2016, 22:00

      Когда же ты, сука, заткнешься?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11