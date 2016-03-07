Хамес может перейти в «Баварию» или «Манчестер Юнайтед»

По информации Le10sport.com, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» присматриваются к хавбеку «Реала» Хамесу Родригесу. Сообщается, что Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенский клуб этим летом, будет рад вновь посотрудничать с колумбийцем, знакомым ему по совместной работе в Королевском клубе.

Кроме того, полузащитник входит в шорт-лист Жозе Моуринью, который, по всей вероятности, по окончании сезона сменит на своем посту главного тренера «МЮ» Луи ван Гаала.

В нынешнем сезоне Родригес провел 21 поединок, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач. Ранее СМИ информировали, что в летнее трансферное окно "Реал» покинет либо колумбийский игрок, либо Иско.