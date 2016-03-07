Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Похоже, «Динамо» ошиблось с приглашением Погребняка»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлениях форварда бело-голубых Павла Погребняка в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент Погребняк провел за москвичей в РФПЛ 12 матчей и забил в них один гол.

    – Не раз доводилось слышать, что «Кубань» ошиблась с приглашением Аршавина и Павлюченко. Про «Динамо» и Погребняка такое можно сказать?

    – Пока такое чувство, к сожалению, есть. Похоже на то. Форвард с таким опытом в таких моментах должен выжимать максимум. Да, борется, бьется, цепляется за мячи. Но для нападающего с такой фамилией этого недостаточно. Где голы? От Погребняка ожидал большего.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2016 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 8 марта 2016, 09:04

      Паша-Деревяша ни о чём!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +838

      sined1951 7 марта 2016, 22:55

      Просто он бесплатно достался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 7 марта 2016, 21:17

      Они что все там в Динамо идиоты - когда покупали его у Рединга, не поинтересовались даже почему он (в команде-середняке чемпионшипа) уже год сидит на лавке?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Вомбат 7 марта 2016, 22:34

      Если что, он там в основе играл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 7 марта 2016, 19:02

      Пора в "Кайрат", там таких берут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 18:49

      пора в зенит возвращаться

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > REDWHITE_ 7 марта 2016, 21:04

      пора

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11