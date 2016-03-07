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    Бышовец: «У «Спартака» есть шансы для попадания в Лигу Европы»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о турнирных задачах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в РФПЛ седьмое место.

    «Вопрос чемпионства перед «Спартаком» не стоял, зато есть все шансы для попадания клуба в Лигу Европы. Не нужно драматизировать ситуацию. Очки в туре потеряли почти все: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», только «Ростов» сумел выиграть», – отметил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2016 18:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2016, 20:30

      весной все узнаем че сейчас гадать и слушать всяких Бышевцев да Грушевских

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 18:40

      Завтра посмотрим, как Бенфика с-б-голубых девочек поздравит с праздником.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > REDWHITE_ 7 марта 2016, 22:03

      я все понимаю....каждый болеет за свою любимую команду в чемпионате росссии.....и обсирает все остальные команды...которые в этом чемпионате участвуют.... но когда играют команды на кубок..и обсирать команду из своей страны для меня не понятно.... а если сборная россии будет играть со сборной турции ты ведь будешь болеть за турков..потомучто в сборной россии будут игроки не только из спартака)... хотя сомневаюсь что ты истиный болельщик спартака....уверен....к тебе на стадионе подойдут пацаны и скажут....кричи-спартак - козлы...и ты ведь весь матч будешь так орать..пока тебе не скажут хватит)))

      3
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      Рейтинг: +11227

      alp > REDWHITE_ 8 марта 2016, 00:34

      что то ты в совсем дешевого тролля превратился....

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 7 марта 2016, 18:33

      на мой взгляд ЦСКА,Ростов,Зенит,Локо,Краснод
      ар,Терек будут играть в лч и ле. считаю что все 6 команд заслужили.

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff > msbleff 7 марта 2016, 18:36

      В идеале было бы: лч-ЦСКА,Зенит ле-Ростов,Локо и Краснодар через победу в кубке

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > msbleff 7 марта 2016, 18:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а зенит как попал в твой список???
      Они на седьмое опустятся и останутся))) аха-ха

      -4
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      Рейтинг: +1423

      Parham > msbleff 7 марта 2016, 19:01

      Ты забыл!! С этого сезона в заявке -5 клубов!!! 2 в ЛЧ + 3 в ЛЕ!!!

      -1
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Parham 7 марта 2016, 19:16

      я не забыл,в первом же посте 6 команд написал. просто для меня идеально было бы 5 команд.

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 18:24

      Другой вопрос: А ЗАЧЕМ?!
      Ну вот играли спартачи в еврокубках против Сент-Галлена. В чём радость?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 18:48

      пальцем в 0пу им ... а не еврокбуки

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 18:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Для этого Спартаку понадобится, чтобы два, а лучше чтобы три клуба отстранили от участия в еврокубках. Все мы помним, как спартаковцы наинтриговали против Ростова. Ну вот, опыт уже имеется, Н.П.Симонян сидит на нужной должности, Мутко уже пашет на ФКСМ как проклятый -- действительно, у «Спартака» есть шансы для попадания в Лигу Европы.

      -4
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