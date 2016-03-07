Аллегри получил приз лучшему тренеру Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во второй раз в карьере признан лучшим тренером Италии. Об этом сообщает официальный Twitter туринского клуба. Итальянский специалист был удостоен приза «Золотая скамья», который основывается на голосовании всех тренеров итальянского чемпионата.

Отметим, что наибольшее количество раз данную премию получали Фабио Капелло и Антонио Конте – по три раза.