«Манчестер Сити» планирует потратить 80 миллионов на покупку Стоунса и Ляпорта

«Манчестер Сити» намеревается усилить оборонительную линию. В планы «горожан» входит приобретение защитника «Эвертона» Джона Стоунса и оборонца «Атлетика» Эмерика Ляпорта. На покупку футболистов «Сити» готов отдать 80 миллионов фунтов.

По данным Transfermarkt, стоимость Стоунса составляет 30 миллионов евро, Ляпорта – 25. В нынешнем сезоне англичанин провел за «Эвертон» в АПЛ 23 матча и получил три желтых карточки, француз сыграл за «Атлетик» в Примере 24 встречи и забил три гола.