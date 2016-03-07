Бабаев: «Не стоит слишком переоценивать победу над «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы армейцев в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» прокомментировал итог данной встречи. Напомним, в московском дерби красно-синие взяли верх со счетом 1:0.

– Можете припомнить, когда армейцы столь же убедительно и по всем статьям переигрывали «Спартак», как это случилось сегодня?

– Сразу вспоминается матч, когда Валерий Газзаев – тогда еще он тренировал ЦСКА – был недоволен тем, что спартаковцы пару раз подошли к воротам армейцев (улыбается). На мой взгляд, несколько подобных матчей со значительным преимуществом нашей команды было, но это только на первый взгляд победа кажется легкой. Счет все равно минимальный, несмотря на обилие голевых моментов. А в исполнении «Спартака» были опасные «стандарты», поэтому слишком уж переоценивать сегодняшнюю победу я бы не стал.