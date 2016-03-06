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    Михайлович: «Я сильно разозлен на команду и на судью»

    Наставник «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Сассуоло» (0:2) в игре 28-го тура Серии А.

    «Я сильно разозлен на команду, на судью, но мне не хотелось бы об этом говорить. У нас было полное преимущество в первые 30 минут игры, но, как зачастую бывает, не смогли материализовать преимущество в гол.

    Так больше не может продолжаться: мы создаем четыре-пять голевых моментов, а затем пропускаем первым же ударом по нашим воротам. Тем более, если речь идет об угловом.

    К сожалению, мы были ослаблены по причине травмы Ньянга, так как Балотелли и Менез не нахожятся в оптимальном состоянии», – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    06.03.2016 21:16
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 6 марта 2016, 21:51

      да.........

      -1
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