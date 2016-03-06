Платини: «Видеоповторы – это плохая вещь, они не будут работать»

Отстраненный от футбольной деятельности президент УЕФА Мишель Платини выразил мнение, что видеоповторы могут лишь нанести вред футболу. Напомним, что 5 марта на Международном совете футбольных ассоциаций было принято решение разрешить тестирование системы видеоповторов.

«Думаю, видеоповторы – это плохая вещь. Это неправильно и это не будет работать. Если эксперименты покажут обратное и докажут мою неправоту, я буду только рад. Футбол красив, и я не хочу наносить ему вред ни из-за арбитров, ни из-за их неправильных решений», - цитирует Платини 20minutes.fr.