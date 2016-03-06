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    Перевертайло: «Хорошо, что «Уфа» сегодня получила пощечину от «Мордовии»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился своими первыми впечатлениями после ничьи с «Мордовией» (1:1) в матче 19 тура российской Премьер-лиги.

    «Доволен, что удалось спасти практически проигранный матч. Хорошо, что сегодня мы получили в таких условиях пощечину. Знаете, чем отличается система «осень-весна» от системы «весна-осень»? Тем, что весной нет времени на раскачку, тут надо сразу бороться за каждое очко.

    Сегодня «Мордовия» навязала нам борьбу, они не пытались разыгрывать мяч, а использовали длинные передачи, выигрывали подборы. В этом компоненте мы им проиграли, «Мордовия» выиграла много подборов. Мы проиграли много борьбы не только в обороне, но и в атаке. Защитники «Мордовии» действовали грамотно и качественно», - отметил Перевертайло в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    06.03.2016 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 6 марта 2016, 17:37

      Игра была равна , играли два г..

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