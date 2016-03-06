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    Черчесов вступил в перепалку с журналистом, усомнившись в его компетентности

    Главного тренера «Легии» Станислава Черчесова после победы над «Гурником» (3:1) ждали не самые радостные вопросы.

    «Это журналист? Почему они все время спрашивают «почему»? Как будто я тут пионер. Что значит, «почему»? Скажи, пожалуйста, вы журналист или кто? Что он спрашивает?», — возмутился Черчесов началом вопроса.

    Узнав, что журналист недоволен тем, что «Легия» не доминирует и не атакует на протяжении всего матча, Черчесов посмотрел на оппонента непонимающим взглядом.

    «У меня нет слов. Хотя языков я много знаю. Но слов у меня нет. Я извиняюсь, но когда я пришел, была та же команда. Но отставание - 10 очков. Сейчас у нас плюс четыре уже. Ты понимаешь, о чем речь? На землю опуститесь. По земле надо ходить. Кстати, я тебя первый раз вижу здесь. Чуть-чуть надо уважать, или я не могу понять. Те же футболисты. И как я должен реагировать на твой вопрос? Соперники — тоже футболисты, они не на протезах ходят. Или ты хочешь, чтобы мы вышли, и они все легли? Так не бывает. Ни у нас, ни у «Барселоны». Ты понимаешь — уважать надо. Главное, не обижайся», — заключил Черчесов.

    Источник: YouTube

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    06.03.2016 09:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 марта 2016, 15:22

      ЧЕРЧЕС ДОКАЗАЛ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДНЯВ КОМАНДУ С ТЕМИ ЖЕ ФУТБОЛИСТАМИ

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      Рейтинг: +10

      пенек_2 6 марта 2016, 13:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      черчесов ПЁС

      -4
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