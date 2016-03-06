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    Данни: «Мы готовы на 100%»

    Полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал исход матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0), а также поделился ожиданиями перед ответной Лиги чемпионов против «Бенфики».

    – Сегодня в первом тайме мы играли не совсем так, как должны были это делать. Во втором тайме прибавили, у нас начали появляться какие-то ситуации, моменты. Поэтому сейчас мы расстроены этим результатом, ничьей. Мы сюда приезжали за тремя очками.

    – Получается у вас взаимодействие с Жирковым на фланге?

    – Понятно, что Жирков сильный игрок, который старается показывать все, что может. Но он всего месяц с нами.

    – Помогли ли прошедшие матчи набрать необходимые кондиции перед «Бенфикой»?

    – После этих двух матчей есть определенный ритм, уверенность, которую мы набрали. Мы хотим победить в этом матче. Можно сказать, мы готовы на 100%. Но кондиции мы набрали.

    – Можно ли сказать, что «Бенфика» увидит другой «Зенит»?

    – Я надеюсь. У нас есть три дня, чтобы подготовиться, чтобы посмотреть на то, в каких местах нам надо прибавить, улучшить игру. У нас есть всего один матч, в котором надо побеждать, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов.

    – Станет ли трагедией для «Зенита», если команда не пройдет дальше?

    – Это не трагедия, потому что «Бенфика» – это сильный соперник. Но мы знаем свои сильные качества и хотим победить дома, – сказал Данни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 01:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 08:15

      Хочется, чтобы с португальцами сыграли получше и забили столько, сколько потребуется.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 марта 2016, 03:04

      Побеждайте, только не 2:1, ага.

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