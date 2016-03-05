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  • Виллаш-Боаш: «Нужно немного подождать, пока Халк наберет кондиции»

Виллаш-Боаш: «Нужно немного подождать, пока Халк наберет кондиции»

5 марта 2016, 22:41
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Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).

– Думаю, эта игра получилась сложной и для нас, и для соперника. Все хотели открыть счет и, полагаю, тот, кому это удалось бы сделать, одержал бы победу. Но нужно отметить, что и наша защита, и защита «Краснодара» сыграли просто отлично, чего не скажешь о нападении. Да, мы нанесли чуть больше ударов в створ, хотя в целом их число равно, по 13. Обе команды при всем этом действовали очень интенсивно, несмотря на 120 минут, проведенных в кубковых играх в середине недели. Думаю, было бы не совсем справедливо, если бы кто-то одержал в таком равном матче победу, хотя, безусловно, у нас были очень хорошие моменты для того, чтобы забивать. Я говорю и о ситуации с Витселем, и об ударе Халка в конце.

– Как вы оцените текущую форму Халка? Не кажется ли вам, что он подошел к возобновлению сезона в не самых лучших кондициях?

– С физической точки зрения с ним все в порядке. Да, возможно, он провел несколько матчей не лучшим для себя образом, но мы доверяем ему, надеемся на него просто потому что Халк — один из лучших бомбардиров и лучший ассистент нашей команды. Нам нужно просто немного подождать, когда он наберет свои кондиции и продолжит приносить пользу «Зениту».

– Ни Халк, ни Дзюба в этом году еще не забивали. Не значит ли это, что в команде больше просто некому это сделать?

– Я не соглашусь, потому что мы создавали немало действительно голевых моментов. Та же ситуация с Витселем — скорее всего, в любой другой ситуации это был бы гол. И в матче с «Кубанью» моменты то же были. Но если что-то идет не так в 2-3 матчах, то мы не собираемся бить тревогу.

– Есть ли у «Зенита» какие-то резервы, которые позволят против «Бенфики» выглядеть более агрессивно?

– Да, перед ответной встречей у нас есть такое преимущество. Я имею в виду наших болельщиков. Уверен, соберется полный стадион, и они создадут ту атмосферу, которая сможет помочь команде выйти на новый уровень. Мы уверены, что сможем отыграть необходимую разницу. 1/4 финала Лиги чемпионов — это наша мечта, это может стать важнейшим событием для российского футбола. И, конечно, это особенные эмоции, которые помогут нам в среду.

– Многие СМИ вчера написали, что «Зенит» практически договорился с Мануэлем Пеллегрини. Может быть, теперь и вы приоткроете секрет и расскажете, каким будет ваше следующее место работы?

– Каким бы ни было будущее «Зенита», уверен, оно будет отличным, даже если судить по тем именам, которые появляются в прессе. Это люди, побеждавшие в Английской Премьер-лиге, тренировавшие «Реал», другие большие клубы. Что же касается меня, то, как я и говорил, я отправлюсь в Португалию, к своей семье. А «Зенит» очень яркое будущее ждет в любом случае, – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
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Garrincha58
1457211903
Как можно так готовится к сезону когда у вас на носу ЛЧ они только на словах мол мы готовы а на деле лохи позорные Атлантик Кап выиграли и рады задача на весну выполнена
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