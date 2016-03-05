Мостовой: «Не вижу разницы между «Спартаком» и ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не оставил без внимания предстоящий матч красно-белых с московским ЦСКА.

«Меняются игроки, тренеры — но накал в дерби всегда на высочайшем уровне. В этом смысле разочарования точно не будет. Мне кажется, «Спартак» не проиграет. Я на данный момент не вижу разницы между этими командами. ЦСКА в прошлом году провалил концовку. С «Уфой», судя по отзывам, тоже не блистал, до перерыва игра шла равная. Ну и кого «Спартаку» бояться? Если забьет первым, «армейцев» затрясет», — заключил Мостовой.