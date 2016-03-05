Билич: «Ибрагимович? Нужно трезво оценивать ситуацию»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич сомневается, что его команде когда-нибудь удастся заполучить форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«В футболе нет ничего невозможного, но Ибрагимович? Если в баре соберется компания из десяти парней, и они начнут составлять символическую сборную, девять из них назовут Лионеля Месси или Криштиану Роналду, но десятый обязательно выберет Ибрагимовича. И никто не выскажется против, потому что Златан входит в элитную группу игроков.

«Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ — все эти клубы, в которых выступал Златан, выигрывали чемпионат в первый же сезон после его перехода.

Да, мы тоже ставим перед собой высокие задачи и полны решимости сделать шаг вперед. Но если трезво оценивать ситуацию, пока мы не можем привлекать игроков такого масштаба», — объяснил Билич.