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Билич: «Ибрагимович? Нужно трезво оценивать ситуацию»

5 марта 2016, 07:34

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич сомневается, что его команде когда-нибудь удастся заполучить форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«В футболе нет ничего невозможного, но Ибрагимович? Если в баре соберется компания из десяти парней, и они начнут составлять символическую сборную, девять из них назовут Лионеля Месси или Криштиану Роналду, но десятый обязательно выберет Ибрагимовича. И никто не выскажется против, потому что Златан входит в элитную группу игроков.

«Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ — все эти клубы, в которых выступал Златан, выигрывали чемпионат в первый же сезон после его перехода.

Да, мы тоже ставим перед собой высокие задачи и полны решимости сделать шаг вперед. Но если трезво оценивать ситуацию, пока мы не можем привлекать игроков такого масштаба», — объяснил Билич.

Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Испания Вест Хэм Ибрагимович Златан Билич Славен
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