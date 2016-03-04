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    Нолито: «Не смогу отказать «Барселоне»

    Нападающий «Сельты» Нолито рассказал о трансферных предложениях, которые он получал минувшей зимой.

    «В декабре меня приглашали клубы из России, Китая и Дубая. Но мне все нравится в «Сельте», и я бы хотел выступать в Лиге чемпионов.

    Президент клуба мне сказал, что отпустить меня зимой было бы безумием, и я был рад это слышать.

    Если «Барселона» согласится выплатить за меня отступные, то я не смогу отказать. Но и в «Сельте» мне все нравится», – сказал Нолито.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Нолито, и стороны уже достигли договоренности о переходе футболиста в каталонский клуб.

    Источник: Marca

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    04.03.2016 23:35
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