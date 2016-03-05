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    Бундеслига. «Вольфсбург» был сильнее «Боруссии» М, «Байер» сделал камбэк с «Аугсбургом»

    В матче 25-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле взял верх над менхенгладбахской «Боруссией» 2:1.

    В других встречах «Штутгарт» нанес разгромное поражение «Хоффенхайму», «Аугсбург», несмотря на хет-трик Ку, не сумел обыграть «Байер», «Вердер» со счетом 4:1 разгромил «Ганновер-96», «Кельн» уступил «Шальке-04», «Айнтрахт» разошелся миром с «Ингольштадтом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Вольфсбург – Боруссия М – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Дракслер, 15; 2:0 – Крузе, 18; 2:1 – Раффаэл, 23.

    Штутгарт – Хоффенхайм – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нидермайер, 6; 2:0 – Рупп, 42; 3:0 – Нидермайер, 51; 3:1 – Крамарич, 73; 4:1 – Костич, 78; 5:1 – Вернер, 83.

    Аугсбург – Байер – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ку, 6; 2:0 – Ку, 44; 3:0 – Ку, 58; 3:1 – Беллараби, 61; 3:2 – Верхаг, 80 (в свои ворота); 3:3 – Чалханоглу, 90 (с пенальти).

    Удаление: Гаувелеув, 90.

    Вердер – Ганновер-96 – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бартельс, 18; 2:0 – Писсаро, 26; 2:1 – Караман, 45; 3:1 – Гебре Селасси, 56; 4:1 – Юнузович, 67.

    Айнтрахт – Ингольштадт – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хартманн, 7 (с пенальти); 1:1 – Русс, 69.

    Удаление: Гросс, 74.

    Кельн – Шальке-04 – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Хунтелаар, 2 (с пенальти); 0:2 – Майер, 24; 1:2 – Биттенкурт, 33; 1:3 – Ди Санто, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 19:23
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