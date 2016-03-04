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    Блан: «Попытаемся восстановить Матюиди и Верратти к матчу с «Челси»

    Полузащитники «ПСЖ» Блейз Матюиди и Марко Верратти из-за травм пропустят матч 29-го тура Лиги 1 против «Монпелье», однако могут успеть восстановиться к ответной встрече Лиги чемпионов с «Челси». Об этом рассказал главный тренер парижан Лоран Блан.

    «Блейз прошел осмотр, и мы будем следить за ним. Не буду врать, у него есть плохие признаки. Мы оценим серьезность травмы и будем надеяться, что сможем восстановить его – не к завтрашнему матчу, а к игре с «Челси».

    Верратти не будет в составе на «Монпелье». Мы попробуем восстановить его к матчу против «Челси», – сказал Блан.

    Кроме того, наставник «ПСЖ» сказал, что Анхель Ди Мария тренировался с командой и сможет сыграть с «Монпелье».

    Источник: Goal.com

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    04.03.2016 20:11
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