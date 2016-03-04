Инфантино: «Введение видеоповторов? Нельзя закрывать глаза на развитие технологий»

Новый президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, в каком направлении организация собирается развивать футбол, а также поделился своим мнением о возможном введении видеоповторов для помощи судьям.

– Я много ездил, побывал на всех континентах и во множестве стран и своими глазами видел, в чем нуждаются люди. Поэтому я думаю, что мы можем и должны сделать очень многое, – на самом деле, многое можно сделать, даже не прикладывая больших усилий. В частности, мы обязательно должны вкладывать средства в целевые программы, потому что в Бутане, на Мадагаскаре, в Швейцарии или Парагвае нужды совершенно разные. Мы должны подходить с особой меркой к каждому члену ФИФА и помогать каждой национальной ассоциации развивать футбол в соответствии с ее потребностями.

– Что вы думаете о вопросе об использовании видеотехнологий для помощи судьям?

– Что ж, технологии – это, безусловно, важная тема, которую нужно серьезно анализировать. На дворе 2016 год, нельзя и дальше закрывать глаза на их существование. Технология для определения взятия ворот уже стала реальностью, нужно изучать вопрос, опробовать технологии в реальных условиях, чтобы понять, в каких ситуациях к ним следует прибегать. Очень важно, более того – жизненно необходимо понять, какое влияние это окажет на ход игры. Одна из особенностей футбольного матча – его непрерывность, отсутствие остановок, в отличие от многих других видов спорта, где у вас есть время посмотреть видео. Если нам удастся сохранить эту динамичность, тогда можно смотреть, как технологии помогут в проведении игр. Но чем раньше мы начнем их тестировать, тем лучше.

– То есть вы считаете, что можно найти баланс между использованием технологий и сохранением динамичности игры?

– Разумеется. Я думаю, что технологии развиваются, выходят на новые уровни. Так что если мы можем как-то помочь судьям принять верное, справедливое решение – это в том числе и вопрос прозрачности нашей деятельности. И мы должны быть готовы к этому.