Скоулз не верит в победу «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ

По мнению бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, «Арсеналу» не удастся завоевать чемпионский титул в АПЛ в текущем сезоне.

«В этом сезоне «Арсенал» прибавил, во многом благодаря приходу Петера Чеха, а также набравшему форму Месуту Озилу. В какой-то момент показалось, что «канониры» смогут побороться за титул, однако у них недостаточно мужества, чтобы сделать это.

Думаю, что в следующем туре «Тоттенхэм“ забьет последний гвоздь в крышку гроба «Арсенала», который потеряет шансы на чемпионство. И Арсен Венгер будет находиться под колоссальным давлением, если его команда вновь не финиширует первой в этом сезоне», — сказал англичанин.