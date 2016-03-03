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    Опубликованы детали контракта Карпина с «Торпедо»

    Валерий Карпин является самым высокооплачиваемым наставником в дивизионе. Его оклад в армавирском "Торпедо" превышает миллион рублей в месяц.

    На текущий момент "Торпедо" занимает последнее место во втором по значимости дивизионе чемпионата России. Кроме того, в соглашении Карпина с армавирцами прописаны солидные бонусы. В частности, за каждую победу наставнику выплачивается премия в размере 5700 долларов, а за вывод команды в Премьер-лигу специалиста ждет премия в размере 560 тысяч долларов.

    Источник: Life

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    03.03.2016 13:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 марта 2016, 21:55

      А я Валере верю! Жаль, что у нас Федун все-таки... Валера бы дожал до медалек я уверен! ИМХО опять же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 марта 2016, 18:58

      Валера не пропадет)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 марта 2016, 18:49

      Валера - "верим"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 марта 2016, 17:45

      Самый высокооплачиваемый наставник, а клуб на последнем месте, ну в принципе все логично

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 3 марта 2016, 17:33

      Че вы разнылись!Человек о клубе думает!!Спецом не выигрывает,что бы ему клуб премию не платил.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 3 марта 2016, 16:53

      а какой бонус на вылет ?)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 3 марта 2016, 16:53

      такие зарплаты и в РПЛ не получают и половины

      4
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      Рейтинг: -6

      bardsman 3 марта 2016, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 марта 2016, 15:42

      Интересно,а в контракте прописаны "анти-бонусы" за выход во второй дивизион?

      2
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      Рейтинг: +13

      alex742 3 марта 2016, 14:53

      вот уроды!откуда такие бабосы!???явно криминалом пахнет!

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > alex742 3 марта 2016, 16:53

      Какие такие бабосы? Это сущие копейки, если вспомнить, кто хозяин клуба, ага.

      -1
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