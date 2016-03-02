Мини-футбол. Стартует третий розыгрыш «Кубка Еременко»

2 марта в казахстанском городе Алма-Ата берет свое начало третий розыгрыш международного евразийского турнира "Кубок Еременко". В нем примут участие шесть клубов, три из которых представляют Россию, два – Казахстан, еще один участник будет оставить честь Латвии. Все матчи пройдут в алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака. Состав участников третьего международного евразийского турнира "Кубок Еременко": "Астана-Тулпар" (Астана, Казахстан) "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан) "Никарс" (Рига, Латвия) "Норильский никель" (Норильск, Россия) "Синара" (Екатеринбург, Россия) "Тюмень" (Россия).
Команды разделены между собой на две группы: Группа "А" "Астана-Тулпар" "Никарс" "Синара" Группа "В" "Тюмень" "Норильский никель" "Кайрат"
Формат турнира представляет собой матчи в группах, которые пройдут со 2 по 4 марта. По две сильнейшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале 5 марта. 6 марта пройдут матчи за 5-6 и 3-4 места, а также решающий финальный поединок.
Действующим обладателем "Кубка Еременко" является уральская "Синара", в 2015 году в финале одолевшая "Тюмень". А первым трофей в 2014 году завоевал алматинский "Кайрат".
Календарь матчей (время московское):
2 марта
13:00 "Синара" - "Астана-Тулпар"
16:00 "Тюмень" - "Кайрат"
3 марта
13:00 "Никарс" - "Астана-Тулпар"
16:00 "Норильский никель" - "Кайрат"
4 марта
12:30 "Синара" - "Никарс"
15:30 "Тюмень" - "Норильский никель"
5 марта
12:00 Полуфинал 1 (1А - 2В)
15:00 Полуфинал 2 (1В - 2А)
6 марта
09:00 Матч за 5-6 места (3А - 3В)
12:00 Матч за 3-е место
15:00 Финал