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    Карасев: «В ФИФА за мной наблюдали с 2010-го года»

    Арбитр Сергей Карасев рассказал о процедуре отбора судейских бригад на Евро-2016 во Франции.

    "За нами следят на протяжении многих лет. За мной наблюдали с 2010 года, когда я получил эмблему ФИФА. Смотрят, как работаешь на поле, какая манера бега, как ведешь себя в сложных ситуациях. Обязательно – английский язык. Если уровень не очень хороший, в рапорте ставят галочку. Приезжают инспекторы, оценивают вес, рост, внешние данные. Очень много факторов. Если все нормально, продвигают от категории к категории.

    Пока основная цель – добраться до Франции. Да, нас выбрали. Но чтобы работать на турнире, нужно еще сдать массу тестов и нормативов. Пройти дополнительные сборы, изучить немало циркуляров и инструкций. Очень важно обойтись без травм. Вытерпеть, преодолеть все, приехать во Францию и получить назначение на матч – вот сейчас большая цель и большое достижение.

    Моя бригада? Великолепные ассистенты, с которыми работаю много лет: москвичи Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные ассистенты – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга и Сергей Иванов из Ростова-на-Дону", - сказал Карасев.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.03.2016 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 2 марта 2016, 10:39

      К Равшану Ирматову на стажировку

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