Кальдерон сравнил Переса с животным

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон раскритиковал действия Флорентино Переса, который ныне занимает должность президента "сливочных".

"В случае с Флорентино подтверждается, что человек – единственное животное, дважды спотыкающееся об один и тот же камень. Он совершал те же ошибки и тогда, когда впервые возглавил клуб. Теперь он их повторяет. Мы вернулись к той же системе: один и тот же человек разрушает все начиная с тренера и кончая врачом. В данный момент клуб находится в ситуации, которая никому не по душе. Не знаю, что будет происходить дальше", — приводит слова Кальдерона Radio Barcelona.