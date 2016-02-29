Роналду извинился перед партнерами за свои высказывания

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду извинился перед своими одноклубниками за высказывания, которые он позволил себе после матча 26-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1). Напомним, португалец заявил, что если бы все играли на его уровне, то "Реал" был бы первым.

Сообщается, что перед сегодняшней тренировкой мадридцев Роналду извинился перед партнерами по команде и попытался внести ясность в свои высказывания. По информации источника, форвард сказал, что он "плохо выразился" и "не хотел обидеть кого-то из одноклубников".