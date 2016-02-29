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    Хафизов рассказал о сборах «Химок» в Крыму

    Главный тренер "Химок" Вадим Хафизов рассказал о том, как проходят крымские сборы его команды.

    – Поездки в Крым на сборы – это от нехватки денег или от большого патриотизма?

    – Лично я в Крыму на сборах впервые. Но, положа руку на сердце, кто только в Турцию не ездил, а ведь это тоже скрытый вывоз капитала. Вот есть люди в Крыму, которые сделали возможным приезжать. Да, есть некоторые проблемы, но сам факт. В Сочи можно устраивать сборы. Появились поля искусственные, условия для смены полей. Турция в свое время это просчитала намного быстрее. Но мы туда прилетали и продолжали играть друг с другом.

    – А какие пока проблемы в Крыму?

    – Качество натуральных полей пока не лучшее. Их должно быть больше, потому что газон более ранимый. Возможно, еще тренажерные залы более высокого качества. Какие-то восстановительные объекты. Но главные проблемы пока от погоды – ветер очень мешает. А еда и быт очень хорошего уровня.

    – Болельщики и пресса в основном следят за РФПЛ. Немного - за ФНЛ. Третья по счету лига в полной тьме. И это отличный вариант для проведения огромного количества "договорняков", согласны?

    – Я не считаю, что в ПФЛ таких случаев больше, чем в других лигах. Там, где есть большие деньги, есть и соблазны. Я работал и в ФНЛ, и в ПФЛ. Прямых предложений не было, но делались намеки. Но у меня позиция такая, что если на этот путь стать, то потом уйти будет сложно. Вот моего коллегу из "Тюмени" (Константина Галкина. – Ред.) обвинили в сдаче матча. После таких обвинений очень сложно дальше находить контакт с руководством и футболистами. Если есть доказательная база – не вопрос. Но… Я не говорю, было или не было. Это уже вышло наружу, и надо это чем-то подкреплять. Иначе можно просто прилепить на человека бирку, от которой ему будет очень тяжело избавиться.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    29.02.2016 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 21:40

      химки вперед!

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    • ...
      Рейтинг: +10

      Bernarshoy 29 февраля 2016, 17:22

      Так и есть, там где есть большие деньги и именно в футболе, там конечно и естественно и играли и будут играть договорные, не зря же, особенно в зарубежных чемпионатах достаточно таких игр, конечно fixedline ru не может охватить все игры и показать их, но тем не менее у них за рубежом матчей все же побольше чем у нас.

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