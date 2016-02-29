Слуцкий: «Поступок Тарасова? В сборной России мы оцениваем всех по профессиональным вещам»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова никак не скажется на его перспективах в национальной команде. Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2) хавбек продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина.

– Выскажете мнение по поводу нашумевшего поступка Дмитрия Тарасова?

– Нет. Не вижу никакой корреляции со сборной, а значит, и повода для комментариев. Это внутриклубные дела, пусть разбираются. Если, конечно, сочтут, что есть с чем разбираться.

– Тарасов – человек, не имеющий стабильного места в сборной, но входящий в широкий круг кандидатов.

– Ситуация, о которой вы говорите, никак не повлияет. Тарасова, как и всех остальных игроков, мы оцениваем исключительно по спортивным вещам.

– А как же голос общественности? Вот не пригласите вы Тарасова, и кто-нибудь в гневе воскликнет: "Да как же так! Не вызван настоящий патриот!"

– Повторяю: я буду отталкиваться от сугубо профессиональных вещей. Как и всегда.