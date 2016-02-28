Чех: «Поражение от «МЮ» отбросило нас назад в борьбе за титул»

Вратарь "Арсенала" Петр Чех высказал свое мнение о поражении "канониров" в матче 27-го тура Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (2:3).

"Это поражение отбросило нас назад в борьбе за титул. Нам нужна уверенность, что уже в следующей игре мы вернемся в чемпионскую гонку. Следующая неделя невероятно важна для нас, ведь нам предстоят матчи против "Тоттенхэма" и "Суонси".

Сегодня мы были должны играть лучше. Мы знали, что будет тяжело. Однако мы ошибались в обороне, и не смогли создать достаточно моментов впереди.

Теперь нужно сделать все, чтобы дождавшись осечек "Лестера" и "Тоттенхэма", воспользоваться этим", — сказал Чех.