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    Моуринью составил шорт-лист из пяти защитников для «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью, который со следующего сезона может возглавить "Манчестер Юнайтед", назвал пятерку защитников, один из которых должен будет пополнить состав манкунианцев в случае назначения португальского специалиста.

    В данный список вошли Джон Стоунс из "Эвертона", Марк Бартра из "Барселоны", Эмерик Ляпорт из "Атлетика", Рафаэль Варан из "Реала" и Маркиньос из "ПСЖ".

    Источник: Goal.com

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    28.02.2016 16:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 февраля 2016, 21:46

      Стучится Жозе, в калитку Манчестера!!! Не берут суки, уже всю бумагу исписал!!! Весь план действия выложил.

      2
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 28 февраля 2016, 20:41

      15 лет болею только за МЮ.
      Уверен что Моуринью не тот кто нам нужен

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > NRM Спец 28 февраля 2016, 21:00

      Я болею более 20-ти. Мне очень хочется увидеть МЮ под его руководством. Кого не назначь - точно неизвестно, как заиграют, так почему бы не попробовать Жозе, который все свои команды выводил на высочайший уровень. Может он решит остепениться и превзойти достижения Фергюсона в МЮ.

      -1
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец > gigs84 28 февраля 2016, 21:11

      Важно ещё такой момент что человек по характеру и поступкам вообще не подходит МЮ

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > NRM Спец 28 февраля 2016, 22:22

      А кто подходит? И даже, если кто-то подходит, всё равно результат непредсказуем. Давай попробуем Маура, а если не прокатит, назначайте кого хотите, я возражать не буду.

      0
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец > gigs84 28 февраля 2016, 23:21

      Гиггз или Скоулз
      Лично мне будет приятно смотреть даже пару неудачных сезонов чем быстрые результаты Моуринью

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > NRM Спец 29 февраля 2016, 21:54

      Да, мне Гиггз тоже очень нравится, Скоулз - чуть поменьше (слишком грубо играл последние сезоны). Ладно, от нас всё равно ничего не зависит. Пусть Маур тогда сборную Англии потренирует, я после наших за них болею, тоже года с 1996. Не везёт им постоянно: то удалят кого-нибудь, то по пенальти проиграют. Может Жозе их настроит как следует.

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 28 февраля 2016, 18:09

      это что шизофрения

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 февраля 2016, 17:55

      Корявый перевод, редактор ракло!
      В оригинале новости речь действительно о пятерых защитниках, но суть в том, что хотя бы ктото один из них нужен, а не ВСЕ ПЯТЬ!

      0
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      Рейтинг: +54

      саша кул > Обер-КанцлерЪ 28 февраля 2016, 18:40

      прочитай внимательно в переводе так и есть (назвал пятерку защитников,один из которых должен пополнит и т д) так что ты не прав редактор херов

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > саша кул 28 февраля 2016, 21:58

      Текст новости изменили после моего комментария.

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      Рейтинг: +54

      саша кул > Обер-КанцлерЪ 28 февраля 2016, 23:50

      ну тогда извини знач редактор из тебя получиться

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 28 февраля 2016, 17:54

      иди лесом Моуриньо..

      1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 28 февраля 2016, 17:25

      ВанДал ты опущен ниже плинтуса,возмездие за унижения МЮ

      -2
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      Рейтинг: +19

      alladin13 28 февраля 2016, 16:37

      Тупицы сука

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 февраля 2016, 16:26

      Пять центральных защитников?146% все не перейдут,так как хотят постоянно играть

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Asbjorn 28 февраля 2016, 16:41

      Так он и берет до постоянной игры в основе. Стоунс даже на лавке у Моура в МЮ согласится сидеть

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Pravdin_V 28 февраля 2016, 16:46

      сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 28 февраля 2016, 16:15

      фига се

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