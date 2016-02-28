Моуринью составил шорт-лист из пяти защитников для «Манчестер Юнайтед»

Стучится Жозе, в калитку Манчестера!!! Не берут суки, уже всю бумагу исписал!!! Весь план действия выложил.
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью, который со следующего сезона может возглавить "Манчестер Юнайтед", назвал пятерку защитников, один из которых должен будет пополнить состав манкунианцев в случае назначения португальского специалиста.
В данный список вошли Джон Стоунс из "Эвертона", Марк Бартра из "Барселоны", Эмерик Ляпорт из "Атлетика", Рафаэль Варан из "Реала" и Маркиньос из "ПСЖ".