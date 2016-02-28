Чех: «Хочу попробовать себя в роли главного тренера, когда завершу карьеру»

Вратарь лондонского "Арсенала" Петер Чех признался, что по завершению карьеры хотел бы попробовать себя в роли главного тренера.

"Мне бы хотелось стать тренером, организовывать тренировочный процесс, узнать, сработает ли моя философия, мой взгляд на игру, и поделиться этим с командой. Знаю, что я вполне могу стать тренером вратарей, но мне кажется, что я лучше буду себя ощущать в роли главного тренера.

В прочем, надеюсь, я смогу еще три года выступать на высочайшем уровне, делать то, что я по-настоящему люблю", - поделился Чех.