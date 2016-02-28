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    Эль-Шаарави: «Я нацелен на то, чтобы попасть на Евро»

    Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави поделился впечатлениями после матча 27-го тура Серии А против "Эмполи" (3:1), в котором он отметился двумя голами.

    "Я очень счастлив сделать свой первый дубль в футболке "Ромы" и доволен выступлением команды.

    Проведя шесть месяцев в "Монако", я пришел сюда с желанием показать, на что я способен. Перед тем, как принять решение, я видел, что тренер и спортивный директор очень верят в меня.

    Я знал, что в этот раз мне нельзя ошибаться. Я хорошо начал и должен продолжать в том же духе, нужно обрести стабильность в игре и результативности.

    Я пришел сюда, чтобы отдать все силы и развернуть свою карьеру в нужное русло. Я нацелен на то, чтобы попасть на Евро-2016", – сказал Эль-Шаарави.

    Источник: Football Italia

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    28.02.2016 01:21
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