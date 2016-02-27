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    Лига 1. «Генгам» и «Анжер» сыграли вничью и другие результаты

    В матче 28-го тура Лиги 1 "Генгам" и "Анжер" разошлись миром – 2:2. В составе хозяев отличились Прива и Жиресс, за "Анжер" забивали Капель и Кеткеофомфон.

    В других матчах тура "Труа" уступил "Лорьяну", "Реймс" разгромил "Бордо", "Тулуза" проиграла "Ренну".

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Генгам – Анжер – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Капель, 31; 1:1 – Прива, 39; 2:1 – Жиресс (с пенальти), 66; 2:2 – Кеткеофомфон (с пенальти), 79.

    Удаление: Н’Дойе, 42.

    Труа – Лорьян – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варис, 3.

    Реймс – Бордо – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Манди, 23; 2:0 – Бифума, 34; 3:0 – Шарбонье, 67; 3:1 – Уна, 69; 4:1 – Бангура, 89.

    Тулуза – Ренн – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бен Йеддер, 78; 1:1 – Дембеле, 90; 1:2 – Грошицки, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 23:50
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