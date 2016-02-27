Конкурс прогнозов: игра по новым правилам!

Подходит к концу наш первый месяц тестирования Конкурса прогнозов, пора подводить некоторые итоги и двигаться дальше. Похоже, все участники поняли, как постоянно выигрывать, ну а мы, разработчики, придумали, как вам усложнить жизнь и добавить больше интереса в турнир.

Кратко. Что изменилось:

1. Меньше порог перехода в новый дивизион.

2. Меньше бонусы.

3. Ограничения по ставкам на матч: можно поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).

Полные правила

Чем плох текущий формат КП?

Практически у всех участников много болларов, много возможностей для ставок, и если играть активно, то рост по дивизионам может происходить очень быстро. В каждом матче участник может поставить на все исходы, то есть он точно может сделать две выигрышные ставки и наверняка повысить свой рейтинг. Все же до этого додумались, да?:) Согласитесь, интереса в таком конкурсе мало. Все-таки не этого хочется в настоящем соревновании прогнозистов. Должна быть интрига, нужно больше переживать за результат матча, своей ставки и быть немного экономнее.

Ну и что же мы решили изменить?

Многое. Возможно, больше, чем нужно, но мы хотим разработать действительно интересный формат Конкурса прогнозов, поэтому надеемся на ваше понимание и терпение. И не исключено, что эта вариация правил не будет финальной.

Итак, в новом сезоне произойдет сброс баланса болларов и набранного рейтинга. Вы останетесь в том дивизионе, до которого дошли в первом сезоне, но дальше условия игры меняются. Мы делаем ниже порог перехода в новый дивизион, уменьшаем ежедневный бонус и большой бонус. И самое главное: на матчи вводится ограничение по ставкам: можно будет поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).

Сколько рейтинга теперь нужно набрать для перехода в новый дивизион?

Дивизион 10 – стартовый

Максимальная ставка – 100 болларов

Стартовый баланс – 500 болларов

Дивизион 9 – 2000 рейтинга (было 7500)

Максимальная ставка – 200

Стартовый баланс – 1000

Дивизион 8 – 5000 (18 000)

Максимальная ставка – 300

Стартовый баланс – 1500

Дивизион 7 – 8000 (30 000)

Максимальная ставка – 400

Стартовый баланс – 2000

Дивизион 6 – 12 000 (43 500)

Максимальная ставка – 500

Стартовый баланс – 2500

Дивизион 5 – 16 000 (60 000)

Максимальная ставка – 600

Стартовый баланс – 3000

Дивизион 4 – 20 000 (90 000)

Максимальная ставка – 700

Стартовый баланс – 3500

Дивизион 3 – 25 000 (120 000)

Максимальная ставка – 800

Стартовый баланс – 4000

Дивизион 2 – 30 000 (150 000)

Максимальная ставка – 900

Стартовый баланс – 4500

Дивизион 1 – 35 000 (187 500)

Максимальная ставка – 1000

Стартовый баланс – 5000

Когда изменения вступят в силу?

Уже вступили!

***

Это еще не все новости о новом сезоне Конкурса прогнозов. Ждите информацию о призовом фонде и подарках:)

Свои пожелания, критику и всякие спасибки пишите на bets@bombardir.ru или оставляйте комментарии в данной новости.