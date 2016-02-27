Конкурс прогнозов: игра по новым правилам!

Подходит к концу наш первый месяц тестирования Конкурса прогнозов, пора подводить некоторые итоги и двигаться дальше. Похоже, все участники поняли, как постоянно выигрывать, ну а мы, разработчики, придумали, как вам усложнить жизнь и добавить больше интереса в турнир.
Кратко. Что изменилось:
1. Меньше порог перехода в новый дивизион.
2. Меньше бонусы.
3. Ограничения по ставкам на матч: можно поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).
Чем плох текущий формат КП?
Практически у всех участников много болларов, много возможностей для ставок, и если играть активно, то рост по дивизионам может происходить очень быстро. В каждом матче участник может поставить на все исходы, то есть он точно может сделать две выигрышные ставки и наверняка повысить свой рейтинг. Все же до этого додумались, да?:) Согласитесь, интереса в таком конкурсе мало. Все-таки не этого хочется в настоящем соревновании прогнозистов. Должна быть интрига, нужно больше переживать за результат матча, своей ставки и быть немного экономнее.
Ну и что же мы решили изменить?
Многое. Возможно, больше, чем нужно, но мы хотим разработать действительно интересный формат Конкурса прогнозов, поэтому надеемся на ваше понимание и терпение. И не исключено, что эта вариация правил не будет финальной.
Итак, в новом сезоне произойдет сброс баланса болларов и набранного рейтинга. Вы останетесь в том дивизионе, до которого дошли в первом сезоне, но дальше условия игры меняются. Мы делаем ниже порог перехода в новый дивизион, уменьшаем ежедневный бонус и большой бонус. И самое главное: на матчи вводится ограничение по ставкам: можно будет поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).
Сколько рейтинга теперь нужно набрать для перехода в новый дивизион?
Дивизион 10 – стартовый
Максимальная ставка – 100 болларов
Стартовый баланс – 500 болларов
Дивизион 9 – 2000 рейтинга (было 7500)
Максимальная ставка – 200
Стартовый баланс – 1000
Дивизион 8 – 5000 (18 000)
Максимальная ставка – 300
Стартовый баланс – 1500
Дивизион 7 – 8000 (30 000)
Максимальная ставка – 400
Стартовый баланс – 2000
Дивизион 6 – 12 000 (43 500)
Максимальная ставка – 500
Стартовый баланс – 2500
Дивизион 5 – 16 000 (60 000)
Максимальная ставка – 600
Стартовый баланс – 3000
Дивизион 4 – 20 000 (90 000)
Максимальная ставка – 700
Стартовый баланс – 3500
Дивизион 3 – 25 000 (120 000)
Максимальная ставка – 800
Стартовый баланс – 4000
Дивизион 2 – 30 000 (150 000)
Максимальная ставка – 900
Стартовый баланс – 4500
Дивизион 1 – 35 000 (187 500)
Максимальная ставка – 1000
Стартовый баланс – 5000
Когда изменения вступят в силу?
Уже вступили!
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Это еще не все новости о новом сезоне Конкурса прогнозов. Ждите информацию о призовом фонде и подарках:)
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