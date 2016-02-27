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Конкурс прогнозов: игра по новым правилам!

27 февраля 2016, 23:36
439

Подходит к концу наш первый месяц тестирования Конкурса прогнозов, пора подводить некоторые итоги и двигаться дальше. Похоже, все участники поняли, как постоянно выигрывать, ну а мы, разработчики, придумали, как вам усложнить жизнь и добавить больше интереса в турнир.

Кратко. Что изменилось:

1. Меньше порог перехода в новый дивизион.

2. Меньше бонусы.

3. Ограничения по ставкам на матч: можно поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).

Полные правила

Чем плох текущий формат КП?

Практически у всех участников много болларов, много возможностей для ставок, и если играть активно, то рост по дивизионам может происходить очень быстро. В каждом матче участник может поставить на все исходы, то есть он точно может сделать две выигрышные ставки и наверняка повысить свой рейтинг. Все же до этого додумались, да?:) Согласитесь, интереса в таком конкурсе мало. Все-таки не этого хочется в настоящем соревновании прогнозистов. Должна быть интрига, нужно больше переживать за результат матча, своей ставки и быть немного экономнее.

Ну и что же мы решили изменить?

Многое. Возможно, больше, чем нужно, но мы хотим разработать действительно интересный формат Конкурса прогнозов, поэтому надеемся на ваше понимание и терпение. И не исключено, что эта вариация правил не будет финальной.

Итак, в новом сезоне произойдет сброс баланса болларов и набранного рейтинга. Вы останетесь в том дивизионе, до которого дошли в первом сезоне, но дальше условия игры меняются. Мы делаем ниже порог перехода в новый дивизион, уменьшаем ежедневный бонус и большой бонус. И самое главное: на матчи вводится ограничение по ставкам: можно будет поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ).

Сколько рейтинга теперь нужно набрать для перехода в новый дивизион?

Дивизион 10 – стартовый
Максимальная ставка – 100 болларов
Стартовый баланс – 500 болларов

Дивизион 9 – 2000 рейтинга (было 7500)
Максимальная ставка – 200
Стартовый баланс – 1000

Дивизион 8 – 5000 (18 000)
Максимальная ставка – 300
Стартовый баланс – 1500

Дивизион 7 – 8000 (30 000)
Максимальная ставка – 400
Стартовый баланс – 2000

Дивизион 6 – 12 000 (43 500)
Максимальная ставка – 500
Стартовый баланс – 2500

Дивизион 5 – 16 000 (60 000)
Максимальная ставка – 600
Стартовый баланс – 3000

Дивизион 4 – 20 000 (90 000)
Максимальная ставка – 700
Стартовый баланс – 3500

Дивизион 3 – 25 000 (120 000)
Максимальная ставка – 800
Стартовый баланс – 4000

Дивизион 2 – 30 000 (150 000)
Максимальная ставка – 900
Стартовый баланс – 4500

Дивизион 1 – 35 000 (187 500)
Максимальная ставка – 1000
Стартовый баланс – 5000

Когда изменения вступят в силу?

Уже вступили!

***

Это еще не все новости о новом сезоне Конкурса прогнозов. Ждите информацию о призовом фонде и подарках:)

Свои пожелания, критику и всякие спасибки пишите на bets@bombardir.ru или оставляйте комментарии в данной новости.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (439)
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3ton
1456614438
Если по чесноку)) тут кроме ограничения на матчи и ничего нового нет )) вот теперь будет интересно играть Главное ! Не списывайте правила у "соккера" , там с цирка люди сбежали
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тигрик
1456756721
Какие же вы все корыстные...играйте себе в удовольстыие,нет их призы интересуют...не хотите не учавствуйте,вас никто не заставляет...ребята работают,стараются для всех...ну неадекваты везде и всегда были,но большенство то должно понимать,что организовать такой конкурс и подготовить платформу для бесперебойной работы не в муку пердеть П. С. И если кому то не нравится стиль общения редакторов и представителей сайта, непосредственный,в дружеской и равноценной форме,то я уже не знаю...вообщем я в шоке от некоторых из вас...я все,спасибо
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bearglass
1456911421
А почему бы вам вместо проходных балов для перехода из лиги в лигу не использовать соревновательный момент? Набирая балы, ты просто соревнуешься сам с собой. И только добравшись до первой лиги, соревнуешься с другими пользователями. Многие пользователи могут сойти на пол пути от однообразия. Почему бы для перехода из лиги в лигу не использовать тот же метод, что и в футбольных лигах. Предположим участники занявшие первые 20 мест в лиге поднимаются на лигу выше а последние 20 опускаются на лигу ниже. В этом случае в каждой из 10 лиг будут идти соревнование а не просто набор балов. Конечно с такими изменениями не перепрыгнешь на 3 лиги вперед за месяц, но будет больше интереса соревноваться
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DIDI 23
1457000927
Было бы интересно знать - "Мой баланс" (в Болларах) у соперников. Может добавите графу в раздел рейтинг. Или это коммерческая тайна?
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grihakr
1457207794
Интересно как,я с пк на вы и просто пару раз повезло на высоких кэфах и че ты парешься,баблом не рискуешь,став на сенсации,пару ставок да прокатят
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Chernyi Lis
1457208986
вы лучше турок ставить будете да..чем росс.чемпионат..ни одной встречи..охренеть(
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Гонзик
1457380033
Рукажопы сделайте нормально работающий сайт загружаеться раз в два дня!!!!
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dante_voorhees
1457710393
чем отличается бомбардир от соккера это что не один тот же сайт
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vanesss1981
1458051852
На мой взгляд было бы неплохо, под каждым будущим матчем сделать что-то вроде поста, где все желающие могут аргументировать свой выбор, тем самым набираться опыта друг у друга.
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REDWHITE_
1458137653
СПАСИБО ЗА РЕДАКТОР!!!
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