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    Серия А. Победы «Удинезе» и «Сампдории» и другие результаты

    В матче 27-го тура Серии А "Сампдория" со счетом 2:0 одолела "Фрозиноне". Победу генуэзцам принесли точные удары Фернандо и Фабио Квальяреллы.

    В других встречах "Аталанта" в гостях сыграла вничью с "Карпи", "Кьево" одержал победу над "Дженоа", "Удинезе" обыграл "Верону".

    Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    Карпи – Аталанта – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Куртич, 52; 1:1 – Верди, 74 (с пенальти).

    Сампдория – Фрозиноне – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандо, 44; 2:0 – Квальярелла, 69.

    Кьево – Дженоа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кастро, 51.

    Удинезе – Верона – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агьеманг-Баду, 31; 2:0 – Теро, 56.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 18:55
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