Кэррик: «Не думаю о продлении контракта с «МЮ», а просто делаю свою работу»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не задумывается о своем будущем, а просто старается качественно выполнять свою работу.

"Скажу откровенно, я не знаю, поступит ли мне предложение от клуба продлить контракт. В данный момент я просто получаю наслаждение от того, что делаю.

Что ожидает меня дальше? Не имею понятия, и нет желания даже задумываться над этим. Я просто стараюсь на уровне выполнять свои обязанности, а что будет дальше – посмотрим", – сказал Кэррик.

В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 19-ти играх АПЛ, заработав два предупреждения.